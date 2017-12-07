В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников

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По информации сотрудников правоохранительных органов, в 2017 году на территории города Тольятти были совершены кражи в отношении людей пенсионного возраста. Как установили полицейские, злоумышленники входили в доверие к пенсионерам и под предлогом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения проникали в квартиры и тайно похищали денежные средства. По данным сотрудников полиции, к данным преступлениям причастны четверо подозреваемых.3 декабря 2017 года полицейскими по подозрению в совершении преступлений в отношении престарелых граждан задержаны двое подозреваемых. В настоящее время полицейские устанавливают личности еще двоих злоумышленников.Приметы разыскиваемых: 1) Мужчина, на вид от 25 до 30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, был одет во все темное, шапка вязанная черно-белого цвета; 2) Мужчина, на вид от 40 до 45 лет, невысокого роста, среднего телосложения, с лобной залысиной, был одет в дубленку темного цвета. Предположительно, злоумышленники передвигались на автомашине белого цвета «Рено Логан», сообщает облМВД.