В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали укравшего телевизор у собственной матери

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Подозреваемого в краже сотрудники Росгвардии задержали в Автозаводском районе Тольятти. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительно ведущего себя мужчину. Вышедший из ломбарда на улице Автостроителей посетитель явно занервничал, когда увидел служебную машину, и ускорил шаг, чтобы быстрее выйти из поля зрения стражей правопорядка.Патрульные остановили жителя Тольятти, чтобы проверить его на причастность к каким-либо противоправным деяниям, совершенным на территории города. Ранее судимый 33-летний тольяттинец сообщил, что сдал в ломбард свой телевизор и предъявил соответствующий залоговый билет. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что телевизор принадлежал 60-летней матери мужчины. Пенсионерка написала в полицию заявление о пропаже бытовой техники.Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции. В отношении жителя Тольятти возбудили уголовное дело о краже, сообщает облМВД.