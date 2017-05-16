В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
16 мая 2017 10:55
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Подозреваемого в причастности к незаконному распространению запрещенных веществ сотрудники Росгвардии задержали в Центральном районе города Тольятти (Самарская область). На улице Жилина находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека, который что-то записывал в блокнот. Увидев служебный автомобиль, он вырвал из блокнота листок и выкинул в кусты, после чего резко поменял направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения стражей правопорядка. Патрульные решили выяснить причину странного поведения тольяттинца.
На вопрос сотрудников Росгвардии о том, почему молодой человек пытался скрыться, и имеются ли у него запрещенные к свободному обороту предметы, он признался, что хранит при себе наркотики. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники правоохранительных органов обнаружили у задержанного семь пакетиков со «спайсом». Еще два находились в так называемых «закладках», куда житель Тольятти спрятал их с целью дальнейшего сбыта. В общей сложности у молодого человека 1997 года рождения изъято почти 32,5 грамма наркотиков. При этом на выброшенном в кусты листе из блокнота были отмечены тайники с запрещенными веществами.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии.
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