В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, лишенного прав
Патрулировавший в вечернее время Автозаводский район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице 70 лет Октября обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта». Транспортное средство двигалось очень медленно с выключенными габаритными огнями.
Сотрудники Росгвардии решили убедиться, не нужна ли водителю автомобиля помощь и проследовали в его направлении. Когда патрульные приблизились, «Гранта» резко затормозила, с водительского места выбежал мужчина и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали его.
Управлявший автомашиной житель Тольятти имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны установили, что документы на право управления транспортным средством у 42-летнего тольяттинца отсутствовали – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.
Сотрудники Росгвардии взывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и экипаж ГИБДД. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.