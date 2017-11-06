В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, лишенного прав

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Патрулировавший в вечернее время Автозаводский район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице 70 лет Октября обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта». Транспортное средство двигалось очень медленно с выключенными габаритными огнями.

Сотрудники Росгвардии решили убедиться, не нужна ли водителю автомобиля помощь и проследовали в его направлении. Когда патрульные приблизились, «Гранта» резко затормозила, с водительского места выбежал мужчина и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали его.

Управлявший автомашиной житель Тольятти имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны установили, что документы на право управления транспортным средством у 42-летнего тольяттинца отсутствовали – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.

Сотрудники Росгвардии взывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и экипаж ГИБДД. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.