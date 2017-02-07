В Тольятти сотрудники Росгвардии изъяли травматический пистолет и наркотики

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В субботу днем в Автозаводском районе города Тольятти возле дома, расположенного на улице Революционной, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У 43-летнего жителя Тольятти был обнаружен шприц с жидкостью светло-желтого цвета. По результатам проведенных исследований эксперты-криминалисты дали заключение, что в изъятом шприце находился дезоморфин массой 0,131 грамм.Поздним вечером на маршруте патрулирования в этом же районе был задержан 25-летний гражданин, у которого в ходе личного досмотра и в присутствии понятых было обнаружено наркотической вещество «марихуана» массой более 20 грамм. Оба задержанных жителя Тольятти нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. По словам задержанных, запрещенные вещества хранили для личного употребления. По обоим фактам возбуждено уголовное дело.В воскресенье 5 февраля в Тольятти сотрудниками Росгвардии задержан мужчина 1974 года рождения, который в ходе возникшего конфликта причинил огнестрельное ранение грудной клетки 36-летнему уроженцу города Уфы. Мужчина был задержан на месте преступления возле дома по бульвару Кулибина, травматический пистолет изъят, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая помощь. До приезда медиков потерпевшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для здоровья нет. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области.