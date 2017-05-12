В Тольятти разбойник в маске и с ножом напал на торговый павильон

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Около 21.00 в полицию г. Тольятти поступило сообщение от 69 летнего владельца торгового павильона, расположенного на улице Гидротехнической. Заявитель сообщил, что на его магазин совершено разбойное нападение.Оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские опросили потерпевшую - продавца торговой точки. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в магазин вошел мужчина, лицо которого закрывала черная маска. Используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, злоумышленник потребовал выдать ему все имеющиеся в кассе денежные средства. Женщина отдала дневную выручку в размере 18.000 тысяч рублей. Получив деньги, преступник скрылся с места преступления.Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого грабителя, а так же его местонахождение. За совершение разбойного нападения оперативники задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков нигде не работающего тольяттинца 1986 года рождения. Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок необходимостью денежных средств.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.