В Тольятти раскрыли кражу иномарки посредством системы GPS-навигации

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В полицию Тольятти обратился за помощью 38-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским о краже его автомобиля.В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что в конце апреля заявитель передал тольяттинцу свою иномарку по договору аренды, по условиям которого арендатор обязывался еженедельно показывать хозяину транспортное средство. Однако со второй недели данное условие не выполнялось, после чего тот перестал выходить на связь.Сотрудники полиции со слов потерпевшего составили описание разыскиваемого автомобиля и арендатора и разослали ориентировки всем наружным службам полиции. Правоохранители проверили на причастность к правонарушению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и пункты приема автодеталей. Похищенный автомобиль был найден в гаражно-строительном комплексе, расположенном на улице Комсомольской, посредством системы GPS-навигации.В результате проведе¬нного комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и местонахождение 40-летнего злоумышленника и задержали его. Сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил, что разобрал иномарку и продал от нее детали, чтобы на вырученные деньги погасить кредит.В настоящее время о краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД