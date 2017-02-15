В Тольятти приятель ударил ножом товарища по застолью
15 февраля 2017 10:58
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В полицию Тольятти поступило сообщение о госпитализации мужчины 1958 года рождения. Пациент был доставлен в больницу из своей квартиры, расположенной в одном из домов на улице Автостроителей, где он проживает со своей гражданской женой. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и перелом ребер.
Стражи правопорядка пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина, который недавно вернулся из мест заключения и временно проживал в квартире пострадавшего.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Предполагаемый злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что избил своего знакомого руками и ногами и причинил ему ножевое ранение во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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