В Тольятти преступники с газовым пистолетом похитили портфель с 900 тысяч рублей

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В Тольятти преступники с газовым пистолетом похитили портфель с 900 тысяч рублейПреступники были в масках.В отдел полиции № 21 УМВД России по г.Тольятти обратился местный житель. Мужчина 1983 года рождения рассказал о том, что во дворе дома по проспекту Степана Разина на него напали трое вооруженных преступников в масках, и, угрожая, предположительно, газовым пистолетом, похитили портфель, в котором находилось более 900 тысяч рублей, после чего скрылись.Сотрудники полиции установили, что мужчина приехал на встречу, и нападение на него произошло в момент, когда он выходил из машины. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из злоумышленников, им оказался 35-летний нигде не работающий ранее не судимый местный житель. При задержании подозреваемого сотрудники полиции изъяли предполагаемое орудие преступления - газовый пистолет. В настоящее время приняты меры к розыску двух других подозреваемых и установления местонахождения похищенных денег.По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД