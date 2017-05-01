В Тольятти пресекли попытку сбыта 45 свертков карфентанила

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нное вещество.Полицейские Тольятти в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.Подозрительного 26-летнего местного жителя оперативники заметили возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у молодого человека 45 свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Эксперты дали заключение, что в свертках находился карфентанил общей массой 13,99 грамма. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотик.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие, сообщает облМВД.