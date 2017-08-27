В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот марихуаны

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На днях в ходе патрулирования улиц Тольятти сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину, который, увидев правоохранителей, заметно ускорил шаг и попытался скрыться. Подозрительного гражданина задержали. При проведении досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли у местного жителя 1992 года рождения вещество растительного происхождения, которое, согласно экспертизе, является марихуаной общей массой 15,5 граммов.Как в дальнейшем установили стражи правопорядка, предположительно, наркотик предназначался для личного употребления. Эта версия сейчас тщательно проверяется.В настоящее время в отношении безработного подозреваемого, ранее судимого, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.