В Тольятти похитителя сотового телефона нашли через три месяца

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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти установили, что в марте текущего года у неработающего 32-летнего жителя Тольятти неизвестный похитил сотовый телефон. Как установили полицейские, мужчина разговаривал по телефону около одного из магазинов, расположенных в Автозаводском районе. К нему подошел злоумышленник и, угрожая словесно, потребовал отдать ему средство связи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил требования. Причиненный ущерб составил 700 рублей.Стражи правопорядка опросили потерпевшего, составили с его слов подробный список примет предполагаемого злоумышленника. Сотрудники полиции проверили на причастность к данному инциденту лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, и в результате проведенного комплекса оперативных мероприятий время задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 32-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Во время опроса подозреваемый признался сотрудникам полиции в содеянном. По данным правоохранителей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. Похищенное средство связи изъято и возвращено владельцу, сообщает облМВД.