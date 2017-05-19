В Тольятти подросток похитил гигиенические средства и продукты из магазина

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Похищенное он хотел продать.15 мая в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что несовершеннолетний похитил товар из магазина, расположенного на улице Тополиной. Об инциденте рассказала продавец торговой точки.На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный, который установил, что юноша схватил с прилавка гигиенические средства, продукты питания и побежал к выходу. Однако, уйти с добычей ему не удалось, так как работники торговой точки вовремя заметили похитителя. Ущерб сотрудники магазина оценили в сумму около 1100 рублей.По данным полицейских, 16 летний парень на учете в ПДН не состоит. В содеянном подросток признался, и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на свои нужды.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.