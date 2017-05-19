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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти подросток похитил гигиенические средства и продукты из магазина

19 мая 2017 10:52
67
В Тольятти подросток похитил гигиенические средства и продукты из магазина
Похищенное он хотел продать.

15 мая в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что несовершеннолетний похитил  товар из магазина, расположенного  на улице Тополиной. Об инциденте рассказала продавец торговой точки.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный, который установил, что юноша схватил с прилавка гигиенические средства, продукты питания  и побежал к выходу. Однако, уйти с добычей ему не удалось, так как работники  торговой точки вовремя заметили похитителя. Ущерб сотрудники магазина оценили  в сумму около 1100 рублей.
 
По данным полицейских, 16 летний парень на учете в ПДН не состоит. В содеянном подросток  признался, и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.


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