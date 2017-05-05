В Тольятти подростка задержали за грабеж другого мальчика

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В полицию Тольятти поступило заявление от 48-летней местной жительницы. Женщина сообщила полицейским о том, что в отношении ее несовершеннолетнего сына совершено противоправное деяние.Полицейские установили, что сын заявительницы со знакомыми мальчиками находился возле одного из домов, расположенных на улице 70 лет Октября. Между подростками произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний злоумышленник, применив насилие не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил сотовый телефон своего знакомого стоимостью 6000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате опроса потерпевшего, полицейские установили личность обидчика и место его проживания. Через несколько часов полицейские задержали несовершеннолетнего злоумышленника в квартире его родителей. Им оказался 15-летний ученик одной из городских школ, состоящий на учете в службе по делам несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело о грабеже. Похищенное имущество возвращено владельцу, сообщает облМВД.