В Тольятти неизвестные пытались подорвать дом предпринимателя
5 февраля 2018 11:31
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По данным источника в правоохранительных органах, около 12:00 неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного жилого дома в Центральном районе Тольятти. В результате взрыва были повреждены стекла в доме, однако никто из жильцов не пострадал.
Владелец дома — 37-летний директор фирмы, занимающейся оптовыми поставками фруктов, который, по иронии судьбы, сам имеет судимость по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
На данный момент уголовное дело еще не возбуждено, силовики выясняют подробности произошедшего, пишет Волга Ньюс.
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