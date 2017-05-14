В Тольятти мужчина вырвал у женщины кошелек

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В полицию за помощью обратилась 56-летняя жительница г.Тольятти, которая сообщила, что у нее в магазине на улице Громовой отобрали кошелек. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к женщине подошел незнакомый мужчина и путем рывка, открыто похитил кошелек стоимостью 200 рублей с денежными средствами в сумме 1600 рублей, после чего скрылся с места преступления.Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 38-летний житель села Жигули Ставропольского района. Задержанный признался в содеянном и сообщил, что деньги потратил на личные нужды.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.