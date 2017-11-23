В Тольятти мужчина украл ноутбук у своей матери и сдал его в ломбард
23 ноября 2017 10:11
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На улице Ушакова стражи правопорядка заметили подозрительного мужчину – увидев служебный автомобиль Росгвардии, он решил скрыться во дворах. Попытка оказалась безуспешной, патрульные задержали пешехода, чтобы выяснить причину его странного поведения.
Установив личность жителя Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что он находится в розыске за совершение преступления. Ранее судимый 33-летний мужчина признался, что украл ноутбук у собственной матери и сдал его в ломбард. В подтверждение своих слов тольяттинец предоставил стражам правопорядка залоговый билет на ноутбук из местного ломбарда.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии
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