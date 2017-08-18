В Тольятти мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку с кулоном

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В дежурную часть отдела полиции № 22 УМВД России по городу Тольятти обратилась 64-летняя женщина. В ходе опроса сотрудники полиции установили, что к потерпевшей со спины подбежал злоумышленник, который сорвал цепочку с кулоном из золота и скрылся. Женщине был причинен ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили приметы подозреваемого и похищенного украшения, после чего приступили к розыску.В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 30-летнего мужчину, ранее судимого за кражу, вымогательство и подделку документов. Подозреваемый сообщил полицейским, что похищенное украшение он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.