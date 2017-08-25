В Тольятти мужчина похитил из магазина продукты

65

В отдел полиции №22 УМВД России по городу Тольятти поступило сообщение от кассира одного из магазинов, расположенных на бульваре Космонавтов.Работник торгового объекта сообщил, что посетитель магазина похитил с прилавка продукты питания, после чего скрылся. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан безработный местный житель 1989 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Мужчина полностью признал свою вину.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.