В Тольятти мужчина гнался за другим с ножом в руках

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе города. Следуя по улице Победы, стражи правопорядка заметили человека, который выбежал из подъезда одного из домов, громко крича «Помогите, убивают!». При этом его преследовал другой мужчина, державший в руке предмет, похожий на нож.Мгновенно сориентировавшись в ситуации, патрульные приняли решение предотвратить преступление и задержать злоумышленника. Увидев людей в форме, нарушитель общественного спокойствия попытался скрыться. Попытка оказалась безуспешной. Несмотря на отчаянное сопротивление, сотрудники Росгвардии, применив приемы борьбы, скрутили дебошира.Во время разбирательства потерпевший рассказал, что на лестничной площадке между ним и жильцом одной из соседних квартир произошла ссора на почве неприязненных отношений. Достав нож, сосед начал угрожать, что расправится с ним. Тольяттинец воспринял угрозу реально и решил убежать. На помощь ему пришли росгвардейцы, как раз оказавшиеся рядом в нужный момент.Сотрудники вневедомственной охраны вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного 1981 года рождения прибывшим полицейским. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа.