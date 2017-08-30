В Тольятти мужчина дважды обокрал магазин в общей сложности почти на 5 тысяч рублей

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В Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного центра оперативного управления получил сигнал о том, что в продуктовом отделе торгового центра, расположенного на Автозаводском шоссе, сработала тревожная сигнализация.Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись по указанному адресу. Работники магазина объяснили, что один из посетителей сложил за пазуху продукты питания и несколько вещей и прошел через кассовый терминал, не оплатив товар. Мужчину задержали, когда он пытался скрыться в одном из проходов торгового центра.При личном досмотре у задержанного – ранее судимого 37-летнего жителя Тольятти, был обнаружен похищенный товар на сумму почти три с половиной тысячи рублей. Кроме того, одна из работниц магазина пояснила, что накануне этот же мужчина украл товар на сумму свыше 1700 рублей. Процесс хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако задержать злоумышленника не удалось.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Украденный товар возвращен в магазин. Возбуждены два уголовных дела о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.