В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее

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В утреннее время патрулировавший Центральный район Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице Победы заметил подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко поменял направление движения и попытался скрыться во дворе. Стражи правопорядка решили узнать причину нетипичной реакции на свое появление и остановили пешехода.Проверив безработного тольяттинца 1971 года рождения по информационным базам данных, патрульные выяснили, что в прошлом он трижды привлекался к уголовной ответственности – за убийство, грабеж и кражу. Мужчина сильно нервничал, при этом из кармана его куртки виднелся сотовый телефон ярко красного цвета – такие обычно используют женщины. Проверяя IMEI мобильного средства связи, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на тот факт, что в его памяти много номеров абонентов с женскими именами и различные женские фотографии. На вопрос о том, откуда телефон, житель Тольятти начал путано объяснять, что купил его накануне в ломбарде.В это время из полиции по радиостанции поступила ориентировка на грабителя. Преступник проник в квартиру одного из рядом находившихся домов. С применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, он открыто похитил у пенсионерки 1955 года рождения сотовый телефон и незначительную денежную сумму. Описание злоумышленника и похищенного телефона полностью соответствовали внешнему виду остановленного на улице мужчины и обнаруженного у него средства связи. Патрульные вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им жителя Тольятти для дальнейшего разбирательства.По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, потерпевшая попросила двух ранее незнакомых ей мужчин помочь ей и передвинуть мебель в квартире. Один из «помощников» впоследствии вернулся, залез через балкон первого этажа в квартиру пенсионерки и похитил у нее имущество – предположительно, это и был задержанный тольяттинец. О грабеже возбудили уголовное дело, сообщает облМВД.