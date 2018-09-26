В Тольятти молодой мужчина убил свою жену и спрятал тело в в термобудке «Газели»

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Стражи правопорядка установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний супруг погибшей. В результате розыскных мероприятий мужчина был задержан оперативниками в Татарстане. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием.Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует: в начале сентября между супругами произошел словесный конфликт на почве ревности. Со слов подозреваемого, в разгар ссоры он задушил жену. Труп злоумышленник положил в термобудку автомобиля «Газель». Родственникам погибшей молодой мужчина сообщил, что жена улетела отдыхать на курорт.Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской оласти.