В Тольятти молодой человек избил мужчину пистолетом

331

Преступление произошло глубокой ночью в Центральном районе Тольятти. Экипаж вневедомственной охраны возвращался с выезда для проверки причины срабатывания охранно-пожарной сигнализации на одном из объектов. На остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, сотрудники Росгвардии заметили драку. Один участник событий лежал на асфальте, второй – сидел на нем сверху и бил по голове, держа в руке предмет, похожий на пистолет.Соблюдая необходимые меры безопасности, стражи правопорядка обезоружили злоумышленника, пресекли оказываемое им активное сопротивление и задержали. Оказалось, что пистолет, который молодой человек держал в руке, был пневматическим. При этом задержанный имел признаки опьянения, хотя алкоголем от него не пахло.Потерпевший – мужчина 1989 года рождения, пояснил, что некоторое время назад вышел из расположенного поблизости бара и ловил попутную машину. К жителю Тольятти подошел неизвестный, который заговорил с ним. Во время общения у мужчин произошел конфликт. Злоумышленник достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил тольяттинцу в голову, затем повалил на асфальт и начал избивать, угрожая при этом убить.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия медиков и следственно-оперативную группу полиции. Сотрудники органов внутренних дел изъяли пневматический пистолет. По данным стражей правопорядка, задержанный – официально безработный житель Тольятти 1996 года рождения, ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.