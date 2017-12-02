В Тольятти двое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Тольятти, подозреваемых в совершении преступления по статье "Изнасилование".По версии следствия, осенью 2017 года двое несовершеннолетних совершили изнасилование 14-летней потерпевшей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.