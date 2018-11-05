В Тольятти девушка обокрала магазин

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В магазин, расположенный на Автозаводском шоссе Тольятти, зашла девушка. Взяв с прилавка предметы быта, она попыталась скрыться, но ее действия были замечены сотрудниками торговой точки. Представители магазина сообщили о случившемся в полицию и удерживали девушку до приезда правоохранителей.Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования недалеко от магазина, а затем, спустя несколько минут - следственно-оперативная группа. Полицейские опросили персонал и покупателей торговой точки, собрали необходимые улики. Во время опроса 21-летняя подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что похищенное имущество планировала продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Похищенная продукция возвращена в магазин.В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.