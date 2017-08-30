В Тольятти бывшие чиновники и предприниматели окажутся на скамье подсудимых

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В Тольятти окончено расследование уголовного дела о мошенничестве.В совершении преступления обвиняются бывшие чиновники мэрии г.о. Тольятти и трое предпринимателей 1975, 1963, 1964 годов рождения.Как установили следователи, в период с марта по август 2016 года злоумышленники, действуя в составе группы, завладели денежными средствами 15-ти предпринимателей на сумму, превысившую 500 тысяч рублей. По данным сотрудников органов внутренних дел, потерпевшие ежемесячно осуществляли денежные взносы за оформление договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов с мэрией города.Двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое из них находятся под домашним арестом, и один под подпиской о невыезде.В настоящее время расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.