В Тольятти будут судить вора, укравшего 13 автомобилей

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Сотрудниками органов внутренних дел законченно расследование уголовного дела в отношении жителя села Новое Еремкино, совершившего 13 краж автомашин на территории Тольятти и Самары.По имеющимся у полицейских сведениям, злоумышленник совершал хищения автомашин отечественного производства, используя специальные средства для взлома личинки замка зажигания и дверных ручек. Впоследствии похищенные автомашины он перегонял в лес, где разбирал на запчасти. Часть запчастей, пользующихся спросом, мужчина сбывал знакомым, а другую часть бросал там же, в лесу.В ходе совместной работы сотрудники полиции Тольятти и ГУ МВД России по Самарской области провели комплекс оперативных мероприятий с целью задержания автовора, однако злоумышленник понял, что полицейские вышли на его след, и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов объявили подозреваемого в федеральный розыск.Более года разыскиваемый скрывался от стражей правопорядка, но в результате проделанной работы летом 2017 года полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.