В Тольятти безработный отобрал у мужчины сотовый телефон

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В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель. Мужчина сообщил о том, что во дворе дома, расположенного на улице Победы, злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон стоимостью 11990 рублей.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1988 года рождения, ранее судимый за кражу и аналогичное преступление. В ходе личного досмотра похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.