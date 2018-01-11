В Тольятти арестована женщина, убившая своего сожителя во время пьяной ссоры

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Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей. По предварительным данным, во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого женщина несколько ножевых ранений мужчине. Когда мужчина потерял сознание, женщина, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался до приезда медицинских работников.По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Женщина арестована. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области