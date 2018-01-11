В Тольятти арестована женщина, убившая своего сожителя во время пьяной ссоры
11 января 2018 18:24
144
Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей. По предварительным данным, во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого женщина несколько ножевых ранений мужчине. Когда мужчина потерял сознание, женщина, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался до приезда медицинских работников.
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Женщина арестована. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 января 2018 21:21
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено. Закон
126
11 января 2018 18:43
Закон
121
11 января 2018 18:35
Закон
168
11 января 2018 17:26
В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Закон
170
11 января 2018 15:25
Мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Закон
215
11 января 2018 12:53
Деятельность по выявлению азартных игр будет продолжена. Закон
176
10 января 2018 20:57
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной... Закон
654
Происшествия
11 января 2018 18:15
Одна из грабительниц ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство. Происшествия
166
11 января 2018 16:17
Начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения. Происшествия
746
11 января 2018 11:47
Ей присудили условный срок. Происшествия
188
Криминал
11 января 2018 18:24
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Криминал
143
11 января 2018 14:01
Полицейские выяснили подробности инцидента. Криминал
232
11 января 2018 13:19
Преступление было совершено в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года. Криминал
214
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6140
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2318
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9246
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2856
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11088
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3249
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3030
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1820
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2222
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2116
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1765
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3396
Мероприятия