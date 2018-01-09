В Тольятти 14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования

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Предположительно, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 декабря в квартире на улице Свердлова.В изнасиловании подозревают знакомых жертвы - четверых молодых людей от 18 до 24 лет. По предварительным данным, молодежь выпивала, после чего парни напали на девушку.Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Молодым людям грозит до 15 лет реального лишения свободы.