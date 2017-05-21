В Тольятти 19-летний молодой человек ограбил магазин

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В полицию Тольятти поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на улице Тополиной, о том, что неизвестный похитил с полки гигиенические средства и выбежал из торгового зала.На место происшествия выехал участковый уполномоченный, который просмотрев запись камер видеонаблюдения, установил личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей 19-летний местный житель. Прибывший по месту жительства подозреваемого наряд полиции задержал молодого человека и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном молодой человек признался и пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Причиненный ущерб составил более 800 рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.