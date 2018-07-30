В Таджикистане преступники на автомобиле сбили семерых иностранных туристов на велосипедах, в результате чего четверо погибли
30 июля 2018 16:37
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По его словам, после наезда находившиеся в автомобиле люди напали на иностранцев с ножами и огнестрельным оружием.
«После того как был совершен наезд на туристов, находящиеся в автомашине молодчики использовали против иностранцев ножи и огнестрельное оружие, а потом скрылись с места происшествия», — рассказал Рахимзода (цитата по ИА «Авеста»).
Накануне, 29 июля, МВД Таджикистана сообщило о гибели четырех иностранцев в результате наезда на них неизвестного автомобиля, скрывшегося с места происшествия. Первоначально основной версией случившегося называлось ДТП. Вскоре полиция сообщила об обнаружении автомобиля Daewoo Leganza, на котором и был совершен наезд на иностранцев, задержании одного из подозреваемых и ликвидации еще двоих, оказавших полиции сопротивление.
30 июля МВД объявило, что благодаря показаниям первого задержанного удалось задержать еще троих подозреваемых в связях с группировкой. Розыск остальных продолжается.
Глава МВД сообщил, что при задержании были изъяты ножи и огнестрельное оружие. Министр также уточнил, что в результате нападения погибли двое граждан США, один гражданин Швейцарии и один подданный Нидерландов. Еще двое иностранцев (голландец и швейцарец) получили ранения, седьмой турист, гражданин Франции, не пострадал.
Уголовное дело, по словам Рахимзоды, пока не возбуждено, однако расследование обстоятельств дела ведет под контролем президента страны Эмомали Рахмона специальная оперативно-следственная группа, в состав которой входят представители Генпрокуратуры, МВД и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Следователи рассматривают несколько версий, среди которых есть и теракт.
«В настоящее время рассматриваются версии ДТП, разбойного нападения и грабежа, убийства. Также не исключается версия террористического акта», — пояснил министр (цитата по порталу News.tj).
Хатлонская область расположена на юго-западе Таджикистана, граничит с Афганистаном и Узбекистаном. В поселке Дангара, административном центре района, на территории которого было совершено нападение на иностранцев, родился в 1952 году нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Фото: ozodi.org
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