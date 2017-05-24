В ТЦ в Новокуйбышевске молодой безработный отобрал у посетителя деньги и смартфон

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В Новокуйбышевске раскрыли грабеж, который был совершен 12 мая возле одного из торговых центров города.По данным полицейских, в тот день примерно в 15:00 к местному жителю 1995 года рождения подошел незнакомец и, высказывая угрозы, потребовал отдать ему сотовый телефон и денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, молодой человек отдал злоумышленнику свой смартфон стоимостью 20 000 рублей и деньги в размере 200 рублей. После того, как грабитель скрылся с добычей, потерпевший обратился в полицию.Оперативники подробно опросили заявителя и записали приметы нападавшего. Через некоторое время стражи правопорядка задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление безработный 20-летний местный житель. Задержанный полностью признался в содеянном.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.