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В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану

9 мая 2017 11:58
136
В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану
Задержанный проживает в Пензенской области.

Во время несения службы на 5 километре автодороги «Сызрань - Шигоны - Волжский Утес» инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «Renault Logan» под управлением водителя 1979 года рождения. Заметив, что во время составления административного протокола мужчина начал нервничать, полицейские приняли решение досмотреть его.
В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили в личных вещах автомобилиста пакет с веществом растительного происхождения. В дальнейшем исследование показало, что в пакете находилась марихуана массой 26,89 граммов. По данным полицейских, злоумышленник проживает в Пензенской области, официально не трудоустроен и ранее не был судим.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины марихуана, и для каких целей она предназначалась, сообщает облМВД.

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