В Сызранском районе хозяин избил гостя и оставил ночевать

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В Сызранскую больницу поступило сообщение из больницы, расположенной в районном центре. Медики сообщили, что к ним доставлен 35-летний мужчина с переломом ребра и ранением правого легкого. На место происшествия – в дом, расположенный на улице Физкультурников, – выехали сотрудники уголовного розыска.Полицейские установили, что в день свершения преступления потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры – ранее не судимый житель города Сызрани 1981 года рождения – несколько раз ударил своего оппонента. После случившегося мужчина остался ночевать у знакомых, однако ночью ему стало плохо. Подозреваемый, заметив это, сам вызвал скорую помощь.Предполагаемый злоумышленник задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает облМВД.