В Сызрани задержали серийную воровку, похищавшую кошельки около касс

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В феврале 2017 года в полицию обратилась жительница города Сызрань 1959 года рождения, которая сообщила, что у нее из сумки пропал кошелек с денежными средствами в размере 5 400 рублей.По словам заявительницы, инцидент произошёл в магазине на проспекте 50 лет Октября в городе Сызрань. Зайдя в торговую точку, женщина проверила наличие кошелька с деньгами. При подходе к кассе, когда пришло время расплачиваться за выбранный товар, портмоне в сумке она не обнаружила.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась безработная ранее не судимая местная жительница 1956 года рождения. Задержанная полностью признала свою вину.В настоящее время следствием доказана причастность злоумышленницы к совершению еще двух аналогичных эпизодов. Так, в ноябре 2015 года ее жертвой стала местная жительница 1956 года рождения. Преступление было совершено по той же схеме. Пропажу кошелька с денежными средствами в сумме 4 200 рублей женщина обнаружила на выходе из торгового центра в городе Сызрань. Потерпевшая без промедлений обратилась за помощью в полицию. А в январе 2017 года аналогичным образом денежные средства в сумме 6 000 рублей были похищены у жительницы Сызрани 1984 года рождения.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД. Подозреваемая признала свою вину и полностью возместила потерпевшим причинённый ущерб.