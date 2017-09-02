В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске

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В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыскеМестный житель год уклонялся от исправительных работ.Осужденного, находившегося в федеральном розыске, сотрудники Росгвардии задержали в Сызрани. Находящийся на маршрутепатрулирования экипаж вневедомственной охраны на улице Каменоломной обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде патрульного автомобиля.Стражи правопорядка предположили, что причиной такой реакции может служить ранее совершенное правонарушение и остановили пешехода. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 24-летний ранее судимый житель Сызрани год назад был объявлен в федеральный розыск. Региональное управление ФСИН разыскивало его как осужденного, уклонившегося от исправительных работ.Сотрудники вневедомственной охраны доставили правонарушителя в отдел полиции. В дальнейшем он был передан инициатору розыска, сообщает пресс-группа РОсгвардии.