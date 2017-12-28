В Сызрани полицейские раскрыли кражу с банковской карты
28 декабря 2017 10:48
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В дежурную часть отдела полиции №32 Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя города Сызрань 1960 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что у него с банковской карты похищены денежные средства в размере 20 000 рублей. Карту заявитель хранил в квартире, в которой проживал.
По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшего. По словам хозяина жилплощади, банковскую карту он никому не отдавал и данные от нее также никому не сообщал. Только вот из рассказа потерпевшего следовало, что незадолго до того, как он обнаружил пропажу, к нему заходил знакомый. Молодой человек пришел по просьбе хозяина квартиры помочь тому по хозяйству. Был он не один, а со своим другом. Данных друга потерпевший не знал и видел его в первый раз.
Сотрудники уголовного розыска предположили, что молодые люди могут быть причастны к совершению преступления. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение. Оперативники установили личности подозреваемых в совершении кражи денежных средств и задержали их. Ими оказались жители города Сызрань 1992 и 1998 годов рождения, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. По данным сотрудников полиции, предполагаемые злоумышленники пришли к потерпевшему, чтобы помочь. Именно тогда у молодых людей и возникла мысль о «легких деньгах». Один из подозреваемых попросил у потерпевшего сотовый телефон. Он объяснил свою просьбу необходимостью срочного звонка. Заполучив аппарат, предполагаемые злоумышленники через имеющееся мобильное приложение банка перевели с банковской карточки потерпевшего на карту одного из них 20 000 рублей. Подозреваемые даже «замели следы» - удалили из памяти телефона сообщения о переводе денежных средств.
После совершения противоправного деяния они вернули телефон хозяину. Похищенные деньги предполагаемые злоумышленник обналичили, а после потратили на собственные нужды.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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