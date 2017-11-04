В Сызрани похитили плафоны уличного освещения

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На улице Троекуровской патрулировавший город Сызрань экипаж вневедомственной охраны заметил двух мужчин, которые везли тележку с какими-то предметами. Заметив сотрудников Росгвардии, пешеходы быстро выкинули содержимое тележки в разные стороны и попытались скрыться во дворах.После непродолжительного преследования стражи правопорядка задержали мужчин. В ходе беседы с патрульными двое жителей Сызрани 1954 и 1975 годов рождения давали противоречивые ответы на вопросы. Вскоре они сознались, что везли в тележке 8 плафонов уличного освещения, которые до этого похитили с жилых домов.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанных полицейским. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-группа Росгвардии.