В Сызрани подростки вынесли из магазина 60 упаковок жевательной резинки, упаковки с сигаретами и шоколадные батончики
19 ноября 2017 11:46
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Преступление произошло летом текущего года в одном из магазинов города Сызрань. В торговой точке сработала охранная система и на вызов приехали представители частной охранной организации. Однако злоумышленники успели скрыться и задержать их на месте преступления не удалось. Представители частной охранной организации сообщили в полицию о произошедшем.
Злоумышленники проникли в помещение магазина путем отжатия окна.
По версии Следственного управления МУ МВД России «Сызранское», добычей злоумышленников стали продукты – 60 упаковок жевательной резинки, несколько плиток шоколада, бутылка лимонада, упаковки с сигаретами и шоколадные батончики, кроме того в кассе магазина находились денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей, но похитить их они не смогли из-за подоспевших сотрудников охранной организации. Убегая, один из злоумышленников оставил на месте преступления рюкзак, где находились личные вещи. Забытое имущество и стало одной из ключевых зацепок в поиске подозреваемых в совершении преступления.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленников. Ими оказались ранее не судимые учащиеся одного из средне-специальных учреждений города Сызрань 2000 и 2001 годов рождения. Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
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