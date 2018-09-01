В Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя

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"Установлено, что нелегальное производство располагалось в одном из домов в 3-ем Монтерском переулке города Сызрани. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили действующую линию по розливу алкоголя, а также более 3 000 бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции и 10 000 литров спирта. Кроме того, сотрудники полиции изъяли поддельные акцизные марки, канистры, стеклянные бутылки, этикетки и крышки", - рассказала Ирина Волк.На момент проверки на производстве трудились несколько мужчин в возрасте от 36 до 63 лет, которые были задержаны.По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафактной продукции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.