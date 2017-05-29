В Сызрани молодой человек украл из магазина 33 плитки шоколада

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К сотрудникам патрульно–постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское», находящимся на маршруте патрулирования, обратилась представитель магазина, расположенного на улице Победы в городе Сызрань. Женщина 1966 года рождения сообщила, что из торговой точки похищено 33 плитки шоколада различных марок на общую сумму более 2900 рублей.Полицейские осмотрели место происшествия и опросили персонал магазина, а также просмотрели запись, сделанную с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции составили список примет предполагаемого преступника. Уже на следующий день он был задержан полицейскими. Им оказался ранее не судимый житель города Сызрань 1998 года рождения. В содеянном молодой человек признался и пояснил, что похищал шоколад для своих целей: часть сладкого продукта он съел сам, а несколько плиток подарил подругам.В настоящее время о краже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.Фото pixabay.com.