В Сызрани двое мужчин проломили стену гаража и украли металлические изделия

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В Сызрани находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка услышали шум в гаражном массиве на улице Калужской. Подъехав ближе, сотрудники Росгвардии увидели подозрительных мужчин, которые доставали через частично разобранную кирпичную стену гаража металлические изделия.Увидев стражей правопорядка, мужчины попытались скрыться, но безуспешно. Позже жители Сызрани 1994 и 1981 года рождения сознались, что проломили стену, чтобы похитить имущество.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление.