В Сызрани двое мужчин проломили стену гаража и украли металлические изделия
10 декабря 2017 10:30
247
В Сызрани находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка услышали шум в гаражном массиве на улице Калужской. Подъехав ближе, сотрудники Росгвардии увидели подозрительных мужчин, которые доставали через частично разобранную кирпичную стену гаража металлические изделия.
Увидев стражей правопорядка, мужчины попытались скрыться, но безуспешно. Позже жители Сызрани 1994 и 1981 года рождения сознались, что проломили стену, чтобы похитить имущество.
Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 декабря 2017 13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей. Закон
255
9 декабря 2017 12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон
252
8 декабря 2017 16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
383
7 декабря 2017 16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации. Закон
457
6 декабря 2017 20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов. Закон
491
6 декабря 2017 11:48
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
302
5 декабря 2017 15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
211
Происшествия
10 декабря 2017 11:58
Мужчине помог прохожий, он же вызвал спасателей. Происшествия
104
10 декабря 2017 11:44
Его машину арестовали судебные приставы. Происшествия
108
10 декабря 2017 11:37
Рекомендуют уделить особое внимание детям. Происшествия
128
Криминал
10 декабря 2017 10:30
Гаражных воров услышал экипаж вневедомственной охраны. Криминал
246
9 декабря 2017 10:03
Задержана местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Криминал
233
8 декабря 2017 13:20
Задержан безработный житель города. Криминал
191
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5451
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1998
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8899
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2664
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10397
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3042
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2455
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1645
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2009
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1905
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1598
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3230
Мероприятия