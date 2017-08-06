В Сызрани девушка украла кошелек у посетительницы супермаркета

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В полицию за помощью обратилась жительница Сызрани 1990 года рождения. Женщина сообщила, что в одном из супермаркетов города у нее украли кошелек с денежными средствами.По словам потерпевшей, она с маленьким ребенком выбирала товары у прилавка. Кошелек женщина повесила на ручку велосипеда-коляски. Его пропажу она заметила, когда стала расплачиваться за приобретенные продукты.Сотрудниками уголовного розыска задержана ранее не судимая жительница города Сызрань 1994 года рождения. В совершении преступления девушка призналась и рассказала полицейским, что деньги, находящиеся в похищенном кошельке, потратила на собственные нужды.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.