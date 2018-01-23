В Ставропольском районе у пассажира иномарки изъяли 52 свёртка с гашишом

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Стражи правопорядка приняли решение досмотреть находившихся в легковушке граждан в присутствии понятых. В ходе досмотра одного из пассажиров из его нижнего белья выпали два полиэтиленовых пакета. Полицейские отправили содержимое на исследование, которое показало, что внутри находятся 52 свёртка с гашишом. Общий вес содержимого составил 29,830 граммов, что относится к крупному размеру. Стражи правопорядка установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний житель города Саратова.Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области