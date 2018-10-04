В Ставропольском районе преступник сорвал с шеи женщины золотую цепочку

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о том, что в сельском поселении Ягодное неизвестный мужчина ограбил местную 58-летнюю женщину. В дневное время женщина шла по улице, когда неожиданно сзади к ней подбежал мужчина, схватил за шею и резким движением сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью более двадцати тысяч рублей. После этого неизвестный скрылся с места преступления.Все близлежащие экипажи ДПС получили информацию о приметах нападавшего и выехали на его поиски. Уже через несколько часов в одном из ночных заведений грабитель был задержан. Правоохранители обнаружили у него залоговый билет на сумму более 17 тысяч рублей, мужчина не успел избавиться от него после сдачи ювелирного украшения в один из ломбардов. Злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения стражей правопорядка за совершение имущественного преступления.О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает облМВД.Фото pixabay.com