В Ставропольском районе муж выстрелил в жену

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В полицию поступило сообщение о госпитализации из своего дома 45-летней жительницы села Севрюкаево, предположительно, получившей огнестрельные ранения.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли автомат «Калашникова», 4 стреляные гильзы и деформированную пулю. Также при проведении обыска в доме было найдено ружье и патроны различного калибра.В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими задержан мужчина 1967 года рождения, супруг потерпевшей, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Предполагаемый злоумышленник дал признательные показания и сообщил, что после ссоры с женой, произошедшей на почве ревности, решил убить её, и произвел несколько выстрелов в сторону женщины из автомата. По словам задержанного, оружие он нашел в лесу Ставропольского района около 5 лет назад. Эта информация сейчас тщательно проверяется полицейскими.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.