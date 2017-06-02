В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей

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В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Ставропольскому району задержали двоих мужчин в возрасте 21 и 23 лет, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у жителя села Тимофеевка.Как было установлено полицейскими, в середине мая этого года злоумышленники направили своему знакомому несколько смс-сообщений, в которых высказывали угрозы насилием и уничтожением принадлежащего гражданину имущества. В переписке подозреваемые требовали у жителя Ставропольского района полмиллиона рублей.Полицейские выяснили, что накануне 37-летний гражданин продал свою машину и хотел купить новую. Об этом факте и стало известно подозреваемым. Мужчина несколько раз пытался связаться с вымогателями по телефону, но в ответ получал лишь новые сообщения с угрозами. Вскоре он решил обратиться в полицию. Сотрудники уголовного розыска сумели в короткий срок установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Вымогателями оказались жители города Тольятти. Оба молодых человека ранее были судимы за кражу.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает облМВД.