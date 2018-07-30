В Советском районе Самары мошенник пообещал изготовить павильон, взял аванс и исчез

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Следователями отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре было установлено, что в сентябре 2017 года самарцу поступил заказ на изготовление торгового павильона. В ходе разговора с заказчиком – индивидуальным предпринимателем 1967 года рождения – мужчина попросил аванс в размере 50 000 рублей, который ему был выплачен. С целью придания законности своим действиям стороны заключили договор. Периодически заказчик и исполнитель созванивались. Последний уверял первого в том, что материалы закуплены, павильон изготавливается. Но спустя время 42-летний мужчина перестал выходить на связь. Предприниматель, в свою очередь, обратился за помощью в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили у заявителя приметы и данные о втором участнике договора, изъяли необходимые для следствия документы. Вскоре местонахождение «пропавшего» производителя торговых павильонов было установлено. В ходе оперативных мероприятий он был задержан. Из показаний задержанного следовало, что он и не намеревался исполнять условия договора. Следствием установлено, что часть денег, которые обвиняемый получил в качестве предоплаты, он использовал для погашения долга перед другим клиентом. По возбужденному уголовному делу составлено обвинительное заключение и оно направлено в суд, сообщает облМВД.

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